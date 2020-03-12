Эксперты оценили вероятность повышения цен на автомобили в России

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Производители автомобилей прокомментировали вероятность повышения цен из-за ослабления рубля.
Эксперты оценили вероятность повышения цен на автомобили в России
  • Reuters

Как сообщают «Известия», по прогнозам экспертов, цены на новые автомобили могут вырасти на 5—10% в зависимости от производителя и конкретной модели.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для АвтоВАЗа в частности. Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но всё же на компанию оказывают влияние цены на сырьё и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США», — пояснил директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Он добавил, что компания в зависимости от развития ситуации рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию.

Отмечается, что представители российского офиса Renault также подтвердили вероятность повышения цен, другие автопроизводители пока оценивают риски.

Ранее ведущий Русской службы новостей автоэксперт Алексей Шарапов прокомментировал в беседе с Nation News список самых популярных автомобильных марок в России.

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