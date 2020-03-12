RT провёл стрим «Рубль и Конституция»

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Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Рубль и Конституция».
RT провёл стрим «Рубль и Конституция»

    Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

    Гостями стали ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков и преподаватель РАНХиГС экономист Владислав Гинько.

    Также дебаты провели член исполкома «Левого фронта» Максим Шевченко, политологи Михаил Маркелов и Антон Хащенко, а также депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

    * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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