RT провёл стрим «Рубль и Конституция»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Рубль и Конституция».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Гостями стали ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков и преподаватель РАНХиГС экономист Владислав Гинько.

Также дебаты провели член исполкома «Левого фронта» Максим Шевченко, политологи Михаил Маркелов и Антон Хащенко, а также депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.