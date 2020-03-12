В Кирове заявили о возобновлении расследования дела 18-летней давности

В Следственном комитете по Кировской области сообщили о возобновлении расследования уголовного дела 18-летней давности о похищении ребёнка.

Как сообщает портал progorod43.ru, восьмилетний Сергей Муссинов был похищен 26 сентября 2002 года из школы №70.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Убийство малолетнего». Однако установить местонахождение мальчика и личность человека, который, мог совершить преступление, не удалось.

Теперь следователи используют современную криминалистическую технику и проводят экспертизы, чтобы найти пропавшего и похитителя.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Ленинградской области завели уголовное дело по факту похищения 11-летней девочки.