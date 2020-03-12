Беглов оценил вероятность запрета массовых мероприятий в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал вероятность введения запрета на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.
Беглов оценил вероятность запрета массовых мероприятий в Петербурге
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», губернатор назвал такие меры преждевременными.

Беглов пояснил, что город уже принял все необходимые меры защиты от коронавируса.

«Я считаю, что пока у нас в регионе одна ситуация, в Москве другая ситуация. Считаю, что на сегодня это преждевременно. Пока мы держим ситуацию, резервируем соответствующие медучреждения (санаторий «Заря»). У нас всё готово: медперсонал, медикаменты, оборудование», — подчеркнул он.

По мнению губернатора, в настоящее время запрещать что-то преждевременно, а дальше всё будет зависеть от ситуации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.

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