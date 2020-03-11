В АТОР прокомментировали сообщения о массовом банкротстве туроператоров

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал сообщения о массовом банкротстве туроператоров.

«Действия, которые сейчас предпринимаются для помощи туроператорам, должны привести к стабилизации, может быть, к сокращению объёмов продаж, но не к банкротству», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, обязательства вернуть деньги есть только по четырём странам — Китаю, Ирану, Южной Корее и Италии, и в этой ситуации компании будут оптимизировать свои затраты.

«Я бы не говорил о банкротствах, я бы говорил, что часть компаний будет объединяться, чтобы сохранить трудовые коллективы, возможность контрактинга», — отметил Горин.

Он прогнозирует, что после отмены ограничений именно туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН дала рекомендации россиянам, купившим путёвки в Италию и Южную Корею.