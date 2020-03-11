В Петербурге ограничат движение из-за съёмок фильма

В Санкт-Петербурге ограничат движение из-за съёмок фильма «Изгои».

Об этом сообщает kp.ru.

«Так, с 06:00 17 марта до 07:00 27 марта будет закрыта крайняя левая полоса по Английской набережной в направлении от дома 64 к набережной Ново-Адмиралтейского канала», — заявили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, с 15:00 13 марта до 15:00 29 марта запретят остановку для автомобилистов от дома 67 до дома 73 по Галерной улице, а также с 08:00 16 марта до 07:00 27 марта — по Английской набережной от дома 64 до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о временных ограничениях движения транспорта в Москве.