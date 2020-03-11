Ветеранам Приморского края вручили медали в честь 75-летия Победы

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Ветеранам Приморского края вручили медали, выпущенные в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ветеранам Приморского края вручили медали в честь 75-летия Победы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает primamedia.ru со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.

Церемония состоялась в школе №39 во Владивостоке. Присутствовали участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Ветеранов поздравили, в частности, первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая и председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников.

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