Эксперты оценили возможность подорожания одежды в России

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Эксперты оценили возможность подорожания одежды на фоне ослабления рубля к доллару и евро.
Эксперты оценили возможность подорожания одежды в России
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей рынка.

Как заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, розничные операторы не станут повышать цены сразу, чтобы не потерять покупателей.

Ожидается, что в массовом сегменте ретейлеры будут предлагать за ту же цену товары более низкого качества. В премиальном рост цен может начаться в следующем сезоне.

По предварительной оценке, при текущем курсе рубля цены в премиальном сегменте вырастут на 20%, в бюджетном — на 10%.

В свою очередь, президент Baon Илья Ярошенко выразил мнение, что резкое повышение цен приведёт к падению продаж.

«При дальнейшем падении национальной валюты поднимать цены — это не лучший вариант», — сказал он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

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