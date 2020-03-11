Эксперты оценили возможность подорожания одежды в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей рынка.
Как заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, розничные операторы не станут повышать цены сразу, чтобы не потерять покупателей.
Ожидается, что в массовом сегменте ретейлеры будут предлагать за ту же цену товары более низкого качества. В премиальном рост цен может начаться в следующем сезоне.
По предварительной оценке, при текущем курсе рубля цены в премиальном сегменте вырастут на 20%, в бюджетном — на 10%.
В свою очередь, президент Baon Илья Ярошенко выразил мнение, что резкое повышение цен приведёт к падению продаж.
«При дальнейшем падении национальной валюты поднимать цены — это не лучший вариант», — сказал он.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.