Эксперт оценил возможность подорожания импортных товаров в России

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ оценил возможность подорожания импортных товаров.
Эксперт оценил возможность подорожания импортных товаров в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что даже по товарам отечественного производства обычно есть какие-то составляющие, так или иначе связанные с импортом.

«Но главное, что влияет сейчас на цены, — это спрос, это возможности покупателей, а они, мягко говоря, не растут. Это самый главный сдерживающий фактор», — сказал Шелищ.

По его словам, в случае с российскими товарами, в том числе с продовольствием, он не ждёт существенного повышения, хотя рост возможен в силу общего настроения поставщиков и торговых компаний.

«Что касается цен на жильё, то полагаю, что они сегодня определяются спросом, а спрос весьма ограниченный», — добавил эксперт.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

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