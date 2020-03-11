Эксперт оценил возможность подорожания импортных товаров в России
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- РИА Новости
В беседе с НСН он отметил, что даже по товарам отечественного производства обычно есть какие-то составляющие, так или иначе связанные с импортом.
«Но главное, что влияет сейчас на цены, — это спрос, это возможности покупателей, а они, мягко говоря, не растут. Это самый главный сдерживающий фактор», — сказал Шелищ.
По его словам, в случае с российскими товарами, в том числе с продовольствием, он не ждёт существенного повышения, хотя рост возможен в силу общего настроения поставщиков и торговых компаний.
«Что касается цен на жильё, то полагаю, что они сегодня определяются спросом, а спрос весьма ограниченный», — добавил эксперт.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.