Морская авиация и ПВО ЧФ провели плановое учение
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«В ходе учения с аэродрома в небо поднялись самолёты Ан-26 и Бе-12, а также вертолёты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. В соответствии с планом учения лётчики должны были выполнить поиск подлодки в заданном районе и передать координаты корабельной ударной группе флота», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в учении было задействовано четыре самолёта и пять вертолётов морской авиации.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на Черноморском флоте стартовал лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии.