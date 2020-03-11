Морская авиация и ПВО ЧФ провели плановое учение

Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота провели плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В ходе учения с аэродрома в небо поднялись самолёты Ан-26 и Бе-12, а также вертолёты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. В соответствии с планом учения лётчики должны были выполнить поиск подлодки в заданном районе и передать координаты корабельной ударной группе флота», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в учении было задействовано четыре самолёта и пять вертолётов морской авиации.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на Черноморском флоте стартовал лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии.