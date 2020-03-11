Спасательное судно «Коммуна» проведёт учения в море

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Спасательное судно Черноморского флота «Коммуна» вышло в море для выполнения совместных задач с экипажем обитаемого подводного аппарата АС-28.
Спасательное судно «Коммуна» проведёт учения в море
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Коммуна» вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что к учебным мероприятиям привлечены водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на Черноморском флоте стартовал лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии.

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