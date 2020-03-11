В Росавиации заявили о росте числа пассажирских перевозок на 6,5% в феврале

Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, российские перевозчики в феврале обслужили 7,97 млн пассажиров.

«Пассажирооборот достиг отметки в 21,1 млрд пассажирокилометров, рост составил 7,6%», — отметили в Росавиации.

Всего в январе—феврале перевезено 16,87 млн пассажиров, рост составил 6,6%.

В начале февраля Inforeactor со ссылкой на данные Росавиации сообщал, что российские аэропорты в 2019 году обслужили 220,9 млн человек.