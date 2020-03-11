В Совфеде пообещали предоставить защиту задержанному в США россиянину

Россия предоставит защиту юридических прав задержанному в Нью-Йорке 7 марта Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Судя по источнику («документы в судебной базе»), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договорённостей не информировали наших дипломатов в США о задержании. Защита юридических прав гражданина России в таких условиях — обязанность соответствующих российских структур», — цитирует Косачёва РИА Новости.

Вместе с тем отметил необходимость добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи.

Фирсов был задержан 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных.