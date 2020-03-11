В РЭО оценили ситуацию в сфере обращения с ТКО в Мурманской области

Генеральный директор РЭО Илья Гудков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились о совместной разработке новых мер в сфере обращения с ТКО.

Как сообщает телеканал «360», в рамках встречи они посетили два ключевых объекта Мурманской области — экотехнопарк и завод по термической обработке ТКО.

«Объекты не просто работают, у них есть чёткий план и понимание, как они будут развиваться, чтобы к 2024 году обеспечить достижение показателей федерального проекта», — отметил Гудков.

Также глава региона обсудил с генеральным директором РЭО перспективы модернизации завода ТО ТБО, создания инфраструктуры на территории южной части Кольского полуострова, а также меры поддержки ППК РЭО по финансированию проектов строительства мощностей по обработке и утилизации отходов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вступил в силу первый в России региональный закон о раздельном сборе мусора, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера.