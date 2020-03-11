В РЭО оценили ситуацию в сфере обращения с ТКО в Мурманской области

Короткая ссылка
Генеральный директор РЭО Илья Гудков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис договорились о совместной разработке новых мер в сфере обращения с ТКО.
В РЭО оценили ситуацию в сфере обращения с ТКО в Мурманской области

Как сообщает телеканал «360», в рамках встречи они посетили два ключевых объекта Мурманской области — экотехнопарк и завод по термической обработке ТКО.

«Объекты не просто работают, у них есть чёткий план и понимание, как они будут развиваться, чтобы к 2024 году обеспечить достижение показателей федерального проекта», — отметил Гудков.

Также глава региона обсудил с генеральным директором РЭО перспективы модернизации завода ТО ТБО, создания инфраструктуры на территории южной части Кольского полуострова, а также меры поддержки ППК РЭО по финансированию проектов строительства мощностей по обработке и утилизации отходов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вступил в силу первый в России региональный закон о раздельном сборе мусора, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить