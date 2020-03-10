В Крыму стартовал сбор подразделений ракетных войск и артиллерии ЧФ

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Лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии стартовал на Черноморском флоте.
В Крыму стартовал сбор подразделений ракетных войск и артиллерии ЧФ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, военнослужащие отрабатывают навыки управления артиллерийским огнём, а также участвуют в двусторонних тактических учениях на полигонах Крымского полуострова.

«Всего в сборе задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-миллиметровые гаубицы Д-30, 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос», — отметили в пресс-службе.

Лагерный сбор продлится до конца марта, в нём принимают участие более 1 тыс. военнослужащих из состава подразделений армейского корпуса ЧФ.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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