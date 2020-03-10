В Подмосковье рассказали об усилении мер дезинфекции в общественном транспорте

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Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова заявила об усилении мер дезинфекции в общественном транспорте с целью профилактики вспышки вирусных инфекций.
В Подмосковье рассказали об усилении мер дезинфекции в общественном транспорте
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что перед выходом на линию в салонах автобусов, трамваев, троллейбусов, электричек, а также такси проводят обработку поручней, перил, ручек и подлокотников, а в поездах «Ласточка» и «Иволга» воздух обеззараживают при помощи ультрафиолета.

«Для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя её каждые два-три часа, тщательно мыть руки с мылом и водой после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми, проводить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхностей, к которым прикасаетесь», — подчеркнула она.

Замминистра также добавила, что машинисты и водители наземного транспорта каждый день проходят медосмотр перед сменой, а всем кассирам и контролёрам выдают антисептические средства.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.

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