Названы самые популярные российские курорты для отдыха весной
- Горнолыжный курорт Роза-Хутор / © Игорь Онучин
- РИА Новости
Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты опроса, самыми популярными стали сочинский курорт «Роза Хутор» (20%) и крымский город-курорт Ялта (18%).
Третье место заняли курорты Московской области (12%).
В топ-5 также вошли Байкал в Иркутской области и Бурятии и Красная Поляна в Сочи.
Уточняется, что в опросе приняли участие более 10 тыс. посетителей сайта.
Ранее, как сообщало Newinform, российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать.