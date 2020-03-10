Названы самые популярные российские курорты для отдыха весной

Аналитики туристического портала ТурСтат провели опрос, на основе которого составили рейтинг лучших российских курортов для отдыха ранней весной.

Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты опроса, самыми популярными стали сочинский курорт «Роза Хутор» (20%) и крымский город-курорт Ялта (18%).

Третье место заняли курорты Московской области (12%).

В топ-5 также вошли Байкал в Иркутской области и Бурятии и Красная Поляна в Сочи.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 10 тыс. посетителей сайта.

Ранее, как сообщало Newinform, российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать.