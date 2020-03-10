Названы самые популярные российские курорты для отдыха весной

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Аналитики туристического портала ТурСтат провели опрос, на основе которого составили рейтинг лучших российских курортов для отдыха ранней весной.
Названы самые популярные российские курорты для отдыха весной
  • Горнолыжный курорт Роза-Хутор / © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты опроса, самыми популярными стали сочинский курорт «Роза Хутор» (20%) и крымский город-курорт Ялта (18%).

Третье место заняли курорты Московской области (12%).

В топ-5 также вошли Байкал в Иркутской области и Бурятии и Красная Поляна в Сочи.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 10 тыс. посетителей сайта.

Ранее, как сообщало Newinform, российские туристы рассказали, как часто хотели бы путешествовать.

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