В Тверской области арестовали автомобиль не оплатившего 822 штрафа водителя

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В ГИБДД УМВД России по Тверской области заявили об аресте автомобиля Mercedes, принадлежащего водителю, который задолжал более 600 тыс. рублей за 822 штрафа ГИБДД.
В Тверской области арестовали автомобиль не оплатившего 822 штрафа водителя
  • РИА Новости

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы по ориентировке центра автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений была задержана автомашина, водитель которой имел более 800 неоплаченных штрафов и находился в розыске у службы судебных приставов», — цитирует tverigrad.ru начальника ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области Бориса Царицына.

Как отметил судебный пристав-исполнитель УФССП России по Тверской области Михаил Власов, возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с должника порядка 600 тыс. рублей. 

Уточняется, что автомобиль был отправлен на охраняемую стоянку. В случае неоплаты штрафов он будет продан в счёт начисленной суммы задолженности.

Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков в беседе с ФАН прокомментировал идею рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля.

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