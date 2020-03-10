В Тверской области арестовали автомобиль не оплатившего 822 штрафа водителя
- РИА Новости
«Сотрудниками дорожно-патрульной службы по ориентировке центра автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений была задержана автомашина, водитель которой имел более 800 неоплаченных штрафов и находился в розыске у службы судебных приставов», — цитирует tverigrad.ru начальника ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области Бориса Царицына.
Как отметил судебный пристав-исполнитель УФССП России по Тверской области Михаил Власов, возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с должника порядка 600 тыс. рублей.
Уточняется, что автомобиль был отправлен на охраняемую стоянку. В случае неоплаты штрафов он будет продан в счёт начисленной суммы задолженности.
Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков в беседе с ФАН прокомментировал идею рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля.