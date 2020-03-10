В Тюменской области рассказали о гибели оперативника в отделении полиции

Короткая ссылка
В УМВД по Тюменской области заявили, что в отделе полиции №8 сотрудник оперативной службы был обнаружен мёртвым.
В Тюменской области рассказали о гибели оперативника в отделении полиции
  • РИА Новости

Как сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением было найдено 10 марта около 08:00 в одном из помещений отделения.

По предварительной версии, полицейский совершил суицид.

В СУ СКР по Тюменской области заявили о начале доследственной проверки.

Уточняется, что в настоящий момент следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить