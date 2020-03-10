В Тюменской области рассказали о гибели оперативника в отделении полиции

В УМВД по Тюменской области заявили, что в отделе полиции №8 сотрудник оперативной службы был обнаружен мёртвым.

Как сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением было найдено 10 марта около 08:00 в одном из помещений отделения.

По предварительной версии, полицейский совершил суицид.

В СУ СКР по Тюменской области заявили о начале доследственной проверки.

Уточняется, что в настоящий момент следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.