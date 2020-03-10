В Мурманской области заявили об отмене гонки «Лыжня дружбы» из-за угрозы коронавируса

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил об отмене международной гонки «Лыжня дружбы» из-за угрозы распространения коронавируса.
В Мурманской области заявили об отмене гонки «Лыжня дружбы» из-за угрозы коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал nord-news.ru.

«С учётом того что по миру распространяется коронавирусная инфекция, с учётом того что есть случаи выявления у наших соседей в Финляндии и Норвегии, в рамках работы оперативного штаба мы приняли решение отменить «Лыжню дружбы», — пояснил глава региона Андрей Чибис.

Он также рекомендовал коллегам и остальным жителям региона воздержаться от поездок в Скандинавию.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение об отмене в регионе всех массовых мероприятий с участием иностранцев, в которых задействовано более 20 человек.

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