В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов
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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», исследование проводилось в аккредитованной европейской лаборатории.
По итогам исследования, первое место в рейтинге Роскачества заняли Garmin Forerunner 630.
На втором месте — часы Galaxy Watch Active 2 (40mm), на третьем — Apple Watch Series 4, которые также показали лучший результат взаимодействия со смартфоном.
Для прослушивания музыки самыми подходящими признаны Samsung Galaxy Watch 42mm, обладающие широким набором функций.
Отмечается, что, с точки зрения безопасности в приложениях, все устройства показали отличные результаты.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты Роскачества протестировали подушки и составили рейтинг лучших производителей.