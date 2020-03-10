В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов

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Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.
В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов
  • Pixabay

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», исследование проводилось в аккредитованной европейской лаборатории. 

По итогам исследования, первое место в рейтинге Роскачества заняли Garmin Forerunner 630.

На втором месте — часы Galaxy Watch Active 2 (40mm), на третьем — Apple Watch Series 4, которые также показали лучший результат взаимодействия со смартфоном.

Для прослушивания музыки самыми подходящими признаны Samsung Galaxy Watch 42mm, обладающие широким набором функций.

Отмечается, что, с точки зрения безопасности в приложениях, все устройства показали отличные результаты.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты Роскачества протестировали подушки и составили рейтинг лучших производителей.

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