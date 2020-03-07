Два Ту-142 совершили полёт над Атлантикой
- РИА Новости
«Полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.
Полётные задания экипажами Ту-142 были отработаны над водами Иберийской Атлантики.
Продолжительность полёта экипажей Ту-142 составила более 15 часов.
27 февраля сообщалось, что Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями.