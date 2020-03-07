Два Ту-142 совершили полёт над Атлантикой

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Два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.
Два Ту-142 совершили полёт над Атлантикой
  • РИА Новости

«Полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.

Полётные задания экипажами Ту-142 были отработаны над водами Иберийской Атлантики.

Продолжительность полёта экипажей Ту-142 составила более 15 часов.

27 февраля сообщалось, что Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями.

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