Два Ту-142 совершили полёт над Атлантикой

Два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

РИА Новости

«Полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота. Полётные задания экипажами Ту-142 были отработаны над водами Иберийской Атлантики. Продолжительность полёта экипажей Ту-142 составила более 15 часов. 27 февраля сообщалось, что Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями.