Альфа-банк объяснил решение заблокировать некоторые карты клиентов

Альфа-банк запустил процесс блокировки некоторых клиентских карт после получения информации о возможной компрометации данных. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — приводит комментарий банка РБК.

При этом в Альфа-банке уточнили, что в целях безопасности намерены бесплатно перевыпустить все указанные карты.

В конце декабря клиенты Альфа-банка испытывали проблемы при проведении операций по картам из-за возникшего сбоя в работе сервисов.