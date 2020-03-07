Альфа-банк объяснил решение заблокировать некоторые карты клиентов
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«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — приводит комментарий банка РБК.
При этом в Альфа-банке уточнили, что в целях безопасности намерены бесплатно перевыпустить все указанные карты.
В конце декабря клиенты Альфа-банка испытывали проблемы при проведении операций по картам из-за возникшего сбоя в работе сервисов.