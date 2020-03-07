Альфа-банк объяснил решение заблокировать некоторые карты клиентов

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Альфа-банк запустил процесс блокировки некоторых клиентских карт после получения информации о возможной компрометации данных. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Альфа-банк объяснил решение заблокировать некоторые карты клиентов
  • © предоставлено АО "Альфа-Банк"

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — приводит комментарий банка РБК.

При этом в Альфа-банке уточнили, что в целях безопасности намерены бесплатно перевыпустить все указанные карты.

В конце декабря клиенты Альфа-банка испытывали проблемы при проведении операций по картам из-за возникшего сбоя в работе сервисов.

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