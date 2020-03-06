В Югре заявили о планах по отмене массовых мероприятий с участием иностранцев
- Сургут / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на окружной департамент общественных и внешних связей.
«Приостановить проведение в автономном округе массовых мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти», — отметили в департаменте.
Отмечается, что власти также дали рекомендации работодателям, которые должны пристальнее следить за здоровьем сотрудников.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.