В Югре заявили о планах по отмене массовых мероприятий с участием иностранцев

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение об отмене в регионе всех массовых мероприятий с участием иностранцев, в которых задействовано более 20 человек.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на окружной департамент общественных и внешних связей.

«Приостановить проведение в автономном округе массовых мероприятий (20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, организаторами которых выступают органы государственной власти», — отметили в департаменте.

Отмечается, что власти также дали рекомендации работодателям, которые должны пристальнее следить за здоровьем сотрудников.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru прокомментировал введение режима повышенной готовности в Москве.