На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2020 году жильё получат примерно 1,4 тыс. молодых семей.
На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает newstracker.ru, накануне 8 Марта жилищные сертификаты получили почти 50 семей в Михайловске, а до середины апреля будет распределено ещё столько же.

«Мы стараемся отдать участникам документы пораньше. Таким образом, они должны успеть получить жильё уже в 2020 году», — отметил губернатор.

Отмечается, что документы выдают в рамках реализации программы «Молодая семья». 

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить