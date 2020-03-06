Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

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Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
  • Pixabay

«Президент запретил увеличение налоговой нагрузки. Есть позиция руководства страны, все это знают. Вместе с тем определённые чиновники, бухгалтеры, не вникая в суть экономики, хотят все решить простым арифметическим расчётом. Увидели, что по одной статье произошло выпадение доходов бюджета. Начинают смотреть, какой статьёй можно компенсировать, закрыть», — отметил он в беседе с НСН.

По его мнению, эта инициатива пользы бюджету не принесёт, при этом негативно скажется на социальной стабильности, количестве рабочих мест и отразится на развитии экономики в целом.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею законопроекта о выплатах по больничным и отпускам, который разработал Минтруд.

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