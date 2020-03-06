В Москве установят памятные звёзды героев Великой Отечественной войны

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В Москве установят памятные звёзды в честь героев Великой Отечественной войны.
В Москве установят памятные звёзды героев Великой Отечественной войны
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На инсталляциях разместят QR-код, по которому можно получить информацию, в том числе фотографии и видео.

«Звёзды изготовлены будут по уникальной технологии из стекловолокна. Они будут антивандальные, очень прочные и безопасные. Полностью визуально соответствовать награде «Звезда героя», — заявил координатор проекта Евгений Литвинов.

Всего планируется установить 450 инсталляций.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Пензе состоялось торжественное награждение медалями в честь 75-летия Победы.

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