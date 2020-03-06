В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в убийстве приёмного ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В марте 2016 года фигуранты взяли под опеку четырёх детей в возрасте от четырёх до восьми лет.
«В июле 2018 года, узнав, что четверо приёмных детей без спроса выпили сок, мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на четыре части и заставил детей съесть её», — говорится в материалах дела.
В августе 2019 года мужчина сделал замечание девочке, кидавшей песок на одежду. Она не услышала его слова, в результате чего была избита. Пострадавшая скончалась от закрытой травмы головы.
Документы переданы в суд.
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