В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в убийстве приёмного ребёнка

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В Татарстане перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в издевательствах над приёмными детьми и убийстве одного из них.
В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в убийстве приёмного ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

В марте 2016 года фигуранты взяли под опеку четырёх детей в возрасте от четырёх до восьми лет.

«В июле 2018 года, узнав, что четверо приёмных детей без спроса выпили сок, мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на четыре части и заставил детей съесть её», — говорится в материалах дела.

В августе 2019 года мужчина сделал замечание девочке, кидавшей песок на одежду. Она не услышала его слова, в результате чего была избита. Пострадавшая скончалась от закрытой травмы головы.

Документы переданы в суд.

Ранее воспитательница детского сада в Бирюлёве Восточном в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения о двойняшках семи лет, которые сбежали из дома после побоев со стороны их матери.

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