Все горняки выведены из шахты «Воркутинская» на поверхность

В Коми после выброса метана в шахте «Воркутинская» на поверхность выведены все остававшиеся там горняки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Из шахты «Воркутинская» на поверхность выведены 104 человека», — рассказали агентству. Инцидент произошёл в пятницу, 6 марта. В шахте произошёл выброс метана. Найдены тела двух погибших. В момент ЧП в шахте находились 106 человек.