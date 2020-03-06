Все горняки выведены из шахты «Воркутинская» на поверхность
В Коми после выброса метана в шахте «Воркутинская» на поверхность выведены все остававшиеся там горняки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Из шахты «Воркутинская» на поверхность выведены 104 человека», — рассказали агентству.
Инцидент произошёл в пятницу, 6 марта. В шахте произошёл выброс метана. Найдены тела двух погибших.
В момент ЧП в шахте находились 106 человек.
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