Все горняки выведены из шахты «Воркутинская» на поверхность

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В Коми после выброса метана в шахте «Воркутинская» на поверхность выведены все остававшиеся там горняки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Из шахты «Воркутинская» на поверхность выведены 104 человека», — рассказали агентству.

Инцидент произошёл в пятницу, 6 марта. В шахте произошёл выброс метана. Найдены тела двух погибших.

В момент ЧП в шахте находились 106 человек.

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