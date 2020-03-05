В Новосибирске задержали подозреваемых в краже денег у ветерана

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В Новосибирске задержали двух мужчин, подозреваемых в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны.
В Новосибирске задержали подозреваемых в краже денег у ветерана
  • РИА Новости

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По имеющимся данным, один из мужчин представился полицейским и рассказал пенсионеру о том, что якобы под его окнами ограбили девочку. Для дачи показаний злоумышленник пригласил и супругу ветерана. За то время, пока они втроём находились на кухне, сообщник проник в помещение и украл 160 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Их задержали при поддержке Росгвардии. Выяснилось, что злоумышленники не работают в органах внутренних дел. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

В 2019 году kp.ru сообщал, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.

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