В ЦБ прокомментировали сообщения о новом виде телефонного мошенничества

В пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу прокомментировали сообщения о новом виде телефонного мошенничества — жительница Москвы пожаловалась на звонок от лжесотрудника ЦБ, который предложил перевести кешбэк со счёта на банковскую карту.

Регулятор назвал случившееся классическим примером социальной инженерии.

«Они пытаются сыграть на желании человека внезапно обогатиться, получить якобы положенную компенсацию, а Центральный банк упоминают для авторитетности, рассчитывая, что в нюансах работы этой организации с физлицами потенциальная жертва не разбирается», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу.

Как отметили в ЦБ, они не работают напрямую с физическими лицами, поэтому ни счетов, ни карт, ни тем более кешбэка в Банке России у граждан быть не может.

Регулятор рекомендует самостоятельно перезванивать в организацию, от чьего имени якобы был звонок, для уточнения данных. Нужно использовать только официальные телефоны, а не перезванивать на высветившийся на дисплее телефона контакт.

«Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из смс, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке», — добавили в пресс-службе.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.