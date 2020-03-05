В ЦБ прокомментировали сообщения о новом виде телефонного мошенничества

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В пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу прокомментировали сообщения о новом виде телефонного мошенничества — жительница Москвы пожаловалась на звонок от лжесотрудника ЦБ, который предложил перевести кешбэк со счёта на банковскую карту.
В ЦБ прокомментировали сообщения о новом виде телефонного мошенничества
  • РИА Новости

Регулятор назвал случившееся классическим примером социальной инженерии.

«Они пытаются сыграть на желании человека внезапно обогатиться, получить якобы положенную компенсацию, а Центральный банк упоминают для авторитетности, рассчитывая, что в нюансах работы этой организации с физлицами потенциальная жертва не разбирается», — цитирует сайт «Москва 24» пресс-службу.

Как отметили в ЦБ, они не работают напрямую с физическими лицами, поэтому ни счетов, ни карт, ни тем более кешбэка в Банке России у граждан быть не может.

Регулятор рекомендует самостоятельно перезванивать в организацию, от чьего имени якобы был звонок, для уточнения данных. Нужно использовать только официальные телефоны, а не перезванивать на высветившийся на дисплее телефона контакт.

«Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из смс, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке», — добавили в пресс-службе.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.

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