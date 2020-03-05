Хесин рассказал о беседе со следователем по поводу пропажи Дорофеева и Левченко

Бывший левый активист Илья Хесин, который провёл собственное расследование дела террористической организации «Сеть»*, в интервью RT рассказал о беседе со следователем относительно пропажи Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети».

В Рязанской области на днях были обнаружены останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко. Девушка жила в Пензе и общалась с фигурантами дела «Сети»*.

В 2017 году она ушла из дома и не вернулась, как и её молодой человек Артём Дорофеев. Его тело нашли полтора года назад в том же лесу под Рязанью.

Илья Хесин, который ранее также общался с некоторыми фигурантами дела, в интервью RT рассказал о ходе своего гражданского расследования и показал переписку с Алексеем Полтавцом, который заявил, что убил Дорофеева. Ранее Полтавец утверждал, что фигурант дела «Сети» Максим Иванкин убил Левченко.

«Рязанцы вели дело по убийству Дорофеева, потому что тело нашли у них в лесу. А пензенцы вели разыскное дело. Мне позвонил следователь пензенского СК, фамилию не помню, задал короткий список вопросов. Я ему сказал, что, возможно, Иванкин и Кульков знают об этом. На что следователь сказал, что, мол, мы работали, были мысли насчёт них, они говорят, не знают», — рассказал Хесин.

По его словам, пензенский следователь спрашивал Хесина, может ли тот приехать в Пензу, однако ему не позволял рабочий график.

Он также рассказал, что в лес ушли четверо, в том числе Дорофеев и Левченко, а в город вернулись двое.

«Получалось, что в лес они ушли вчетвером: Алексей Полтавец, Максим Иванкин, Катя Левченко и Артём Дорофеев. В Рязани появились только двое — Полтавец и Иванкин», — сказал он.

Как отметил Хесин, Анна Шалункина (сестра Дмитрия Пчелинцева и в настоящее время жена Максима Иванкина) после этого «несколько дней подряд спрашивала у ребят, что с Артёмом Дорофеевым».

«Максим Иванкин и Дима Пчелинцев игнорируют вопросы (оба в тот момент находились в СИЗО. — RT). У Ани в какой-то день случается истерика: «Если вы не ответите на этот вопрос, я не знаю, что буду про вас думать. Наверное, я всё равно буду поддерживать вас, но мне нужно понимать, что в этом деле. Пишите по шкале от нуля до десяти (если вы не можете писать подробности), насколько вы причастны к смерти Дорофеева». Иванкин вообще не ответил. А Пчелинцев пишет: «Я ноль из десяти, Иванкин — десять из десяти, но вообще мы уже стараемся не контактировать», — рассказал Хесин.

RT удалось связаться с Александрой Аксёновой, женой фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова, с которой Хесин вместе и вёл расследование. На вопрос, знает ли она о словах в записке, адресованной Дмитрием Пчелинцевым его сестре Шалункиной, Аксёнова написала следующее:

«Когда Аня пыталась узнать, почему рязанские следователи интересуются Иванкиным, Иванкин молчал и ничего не говорил. Тогда Аня попросила Диму Пчелинцева, который уже находился в СИЗО, сказать, что если он не может сообщить, в чём дело, пускай хотя бы оценит риски. И Дима написал: «У меня ноль из десяти, у Иванкина десять из десяти». Ни слова об убийстве там не было», — пояснила она.

Хесин рассказал, что в мае 2019 года списался с Алексеем Полтавцом.

«Он рассказывал в числе прочего, что решение об убийстве было Иванкина и Пчелинцева, а исполнитель был Иванкин. Пчелинцев был таким ситуативным лидером. Он мог манипулировать людьми и провоцировать их на какие-то действия», — добавил Хесин.

Вскоре после вынесения приговора фигурантам дела «Сети» интернет-издание «Медуза» опубликовало материал, в котором ещё один участник сообщества, Алексей Полтавец, заявил о возможной причастности ряда фигурантов к умышленному убийству Левченко и Дорофеева.

По версии Полтавца, Левченко и Дорофеев были втянуты в наркоторговлю, а когда решили добровольно сдаться полиции, Пчелинцев принял решение об их «ликвидации».

Подробнее — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.