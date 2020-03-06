В Мурманской области заявили о введении дополнительных мер безопасности из-за гриппа и ОРВИ

В Мурманской области введут дополнительные меры безопасности из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для профилактики коронавируса.

Об этом сообщает портал nord-news.ru.

Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по области Лена Лукичёва, ведомство предложило ввести ограничительные мероприятия в первую очередь в детсадах, школах, предприятиях общепита, ТЦ, медучреждениях и общественном транспорте.

Губернатор региона Андрей Чибис в свою очередь отметил, что вопросы профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса обсуждались также на федеральном уровне.

«Несмотря на усиленные меры, в нашем регионе мы решили ввести еще большую профилактику. У нас есть время подождать три недели, с учётом существующего порога по гриппу и ОРВИ, но мы приняли решение не ждать, а повышенные меры безопасности принять», — уточнил глава Заполярья.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.