В Удмуртии пройдёт финальный этап регионального кубка по мотокроссу
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Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска, состязания пройдут в посёлке Хохряки.
В них примут участие 70 спортсменов из Кирова и Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Пермского края и Удмуртии.
Отмечается, что заезды состоятся в пяти классах.
При этом самым маленьким участникам соревнований — всего пять лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.