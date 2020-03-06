В Удмуртии пройдёт финальный этап регионального кубка по мотокроссу

Финальный этап Кубка Удмуртии по мотокроссу пройдёт 7 марта.

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска, состязания пройдут в посёлке Хохряки.

В них примут участие 70 спортсменов из Кирова и Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Пермского края и Удмуртии.

Отмечается, что заезды состоятся в пяти классах.

При этом самым маленьким участникам соревнований — всего пять лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.