Голунова направят на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет направляет журналиста Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Об этом он сообщил Интерфаксу.

«Я получил направление от СК на психиатрическую экспертизу», — сказал он.

В начале февраля сообщалось, что прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед Голуновым.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

По версии следствия, бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец подбросили ему запрещённые вещества.