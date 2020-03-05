Голунова направят на психиатрическую экспертизу

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Следственный комитет направляет журналиста Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ. Об этом он сообщил Интерфаксу.
Голунова направят на психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Я получил направление от СК на психиатрическую экспертизу», — сказал он.

В начале февраля сообщалось, что прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед Голуновым.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре столицы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. 

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

По версии следствия, бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец подбросили ему запрещённые вещества. 

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