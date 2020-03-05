Психолог прокомментировала рост продаж романа Камю «Чума»

Психолог высшей категории Наталья Федына прокомментировала рост продаж романа Альбера Камю на фоне распространения коронавируса.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что желание читать такие книги — это способ психологической защиты.

«Защита так и работает: проживание каких-то историй, которые человек не может прожить в реальности. Это уже случилось, значит, всё хорошо, ты здоров, а событие вроде как было», — пояснила Наталья Федына.

Она также добавила, что немаловажную роль играет название книги, которое привлекает читателей.

Кроме того, она не исключила влияния маркетинговых технологий на интересы людей.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал сообщения об «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.