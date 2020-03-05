В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщают vesti.ru, в задачи нового центра входит контроль за ситуацией по распространению вируса в регионе, взаимодействие со всеми ведомствами, занимающимися здравоохранением и обеспечением безопасности населения.
Отмечается, что сотрудники группы будут в постоянном контакте с Минздравом, Роспотребнадзором и другими ведомствами.
Также в их обязанности будет входить контроль за запасами необходимых средств индивидуальной защиты и лекарств в аптеках.
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