В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
В Красноярском крае заявили о создании специальной рабочей группы, которая будет координировать борьбу с коронавирусом в регионе.
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщают vesti.ru, в задачи нового центра входит контроль за ситуацией по распространению вируса в регионе, взаимодействие со всеми ведомствами, занимающимися здравоохранением и обеспечением безопасности населения.

Отмечается, что сотрудники группы будут в постоянном контакте с Минздравом, Роспотребнадзором и другими ведомствами.

Также в их обязанности будет входить контроль за запасами необходимых средств индивидуальной защиты и лекарств в аптеках.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить