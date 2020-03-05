Комплексы «Бал» и «Бастион» вернулись в Крым после учений

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в Крым после учений.

«Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота совершили марши из позиционных районов в пункты постоянной дислокации после проведения учения по нанесению ударов по надводным кораблям условного противника в акватории Чёрного моря», — цитирует «Крыминформ» начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулёва.

Отмечается, что в рамках учений расчёты комплексов находились на территории Крыма и побережья Кавказа, где выполнили задачи по своему предназначению.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.