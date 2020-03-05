В Петербурге подвели итоги конкурса «Женщина года»

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В Санкт-Петербурге назвали имя победительницы конкурса «Женщина года».
В Петербурге подвели итоги конкурса «Женщина года»
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Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного, в этом году главной петербурженкой стала директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.

Отмечается, что награду за победу в конкурсе «Женщина года» вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, для него большая честь вручить гран-при Елене Кальницкой.

«Первые дипломированные женщины — архитекторы, юристы, врачи и фармацевты — получили образование в Петербурге. У нас были открыты первые в России высшие женские политехнические курсы и первая школа для женщин-водителей, — заявил Беглов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о подведении итогов регионального конкурса «Спортсмен года — 2019».

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