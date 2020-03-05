«Росконтроль» проверил шампуни для окрашенных волос

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Специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос.
«Росконтроль» проверил шампуни для окрашенных волос
  • © roscontrol.com

Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации, в исследовании участвовали образцы продукции брендов Pantene Pro-V, Le Petit Marseillais, «Прелесть Professional», «Чистая линия», Natura Siberica и Garnier Fructis. 

В первую очередь была оценена пенообразующая способность. 

По результатам исследования, самое высокое пенное число (182 мм) — у образцов брендов Garnier Fructis и Pantene Pro-V, а самое низкое (54 мм) — у «Прелесть Professional».

По словам специалистов, низкое пенное число связано с отсутствием в составе сульфатсодержащих ПАВ.

Во всех образцах водородный показатель (pH) и содержание хлоридов были в норме.

Меньше всего хлоридов — в продукте от Natura Siberica (0,3%), а больше всего — в «Чистой линии».

Ранее, как сообщало ФАН, экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество семи брендов буженины.

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