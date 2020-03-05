В Северном флоте подтвердили информацию о пяти пострадавших солдатах

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В пресс-службе Северного флота подтвердили информацию о том, что пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности на полигоне в Мурманской области.

«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы» — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что грубое нарушение техники безопасности привело к срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».

Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что пять военнослужащих получили незначительные травмы в результате взрыва имитационного боеприпаса в военной части в Печенгском районе Мурманской области. 

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