В Северном флоте подтвердили информацию о пяти пострадавших солдатах
«Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы» — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Уточняется, что грубое нарушение техники безопасности привело к срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет».
Все пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что пять военнослужащих получили незначительные травмы в результате взрыва имитационного боеприпаса в военной части в Печенгском районе Мурманской области.