Путин рассказал, как возникла идея создания «Сириуса»

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, как возникла идея создания образовательного центра «Сириус» и как появилось его название.

«Вы знаете, как это возникло? Олимпийские объекты в Имеретинской долине, сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать-перевезти — это примерно столько же, сколько новые построить… А как использовать то, что есть? Сначала мне в голову пришла простая, достаточно примитивная вещь — использовать для детского спорта. Потом я подумал: почему только для спорта? У нас ведь есть ещё с Советского Союза, досталась нам система специальной подготовки», — сказал он.

По его словам, речь идёт о физико-математических школах, биологических школах, музыкальных училищах при консерваториях, а также балетных училищах.

«То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт… Вот я придумал это объединить… И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: «Ничего у него не получится». На вопрос «Почему?» он говорит, что всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые, мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях, они знают, что это требует больших усилий и таланта», — добавил президент.

Путин также рассказал, как придумал название для «Сириуса».

«Я, кстати, и название-то придумал сам, сидел-сидел, думал, как назвать. Потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, поэтому так предложил назвать», — добавил он.

Летом 2017 года Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи заявил, что сам придумал название учреждения.