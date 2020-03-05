Путин ответил на вопрос о российской «альтернативе» Илону Маску

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Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» отметил, что альтернативой основателю американской компании SpaceX Илону Маску можно считать российского программиста, директора компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского.
Путин ответил на вопрос о российской «альтернативе» Илону Маску
  • РИА Новости

Журналист, говоря о Маске как о примере для подражания, спросил Путина, кого Россия может предложить в качестве альтернативы.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже, он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёта», — ответил президент.

Осенью 2017 года Путин в ходе заседания форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос об электромобилях Илона Маска пошутил про танки.

В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование продукции «Лаборатории Касперского» в госструктурах.

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