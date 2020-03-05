Путин ответил на вопрос о российской «альтернативе» Илону Маску

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» отметил, что альтернативой основателю американской компании SpaceX Илону Маску можно считать российского программиста, директора компании «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского.

Журналист, говоря о Маске как о примере для подражания, спросил Путина, кого Россия может предложить в качестве альтернативы.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже, он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёта», — ответил президент.

Осенью 2017 года Путин в ходе заседания форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос об электромобилях Илона Маска пошутил про танки.

В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование продукции «Лаборатории Касперского» в госструктурах.