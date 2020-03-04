Организаторы рассказали о программе фестиваля «Крымская весна»

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Организаторы «Крымской весны» рассказали о программе фестиваля, который пройдёт в Москве с 14 по 22 марта.
Организаторы рассказали о программе фестиваля «Крымская весна»
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», в рамках фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, театрализованные представления, интеллектуальные игры и спортивные активности.

«15 марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть BMX- и хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над Крымским мостом. Также в программе паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн, хайлайн и уникальные мотоаттракционы: «Шар смелости» и «Мёртвая петля», — отметили в пресс-службе «Московских сезонов».

В этом году мероприятия фестиваля пройдут на 14 городских площадках.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что фестиваль славянского искусства «Русское поле» в девятый раз пройдёт в музее-заповеднике «Коломенское» 25 и 26 июля.

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