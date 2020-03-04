Эксперт прокомментировал предложение внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сообщение о том, что российские автомобили планируют оснастить визуальными, тактильными и аудиосистемами, предупреждающими водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Эксперт прокомментировал предложение внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
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По его словам, нужно понимать, что подобные вещи должны утверждаться на законодательном уровне, а не на уровне Росстандарта.

«И давайте не будем забывать, что наш глава МВД Владимир Колокольцев буквально на днях заявил, что он против снижения так называемого нештрафуемого порога превышения скорости, пока не будет наведён порядок на дорогах — знаки не везде расставлены и так далее. И он абсолютно прав», — отметил Моржаретто в беседе с ФАН.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт сообщала, что ГОСТ о требованиях к системам распознавания объектов инфраструктуры планируется принять до конца октября.

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