Роспотребнадзор напомнил о действиях при несовпадении цены на ценнике и на кассе

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать, если цена товара на ценнике и на кассе магазина отличается.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в случае если цены на кассе отличаются от указанных на ценниках, необходимо сообщить об этом кассиру магазина с просьбой вернуть разницу в цене либо продать товар по цене, указанной на ценнике.

В том случае, если кассир отказывается вернуть деньги, необходимо обращаться к администратору или руководству супермаркета.

Отмечается, что если руководство магазина также отказывается вернуть денежные средства или продать товар по меньшей стоимости, необходимо требовать Книгу жалоб и предложений и написать претензию.

Кроме того, специалисты рекомендуют сохранить чек и сфотографировать ценник.

Администрация супермаркета обязана рассмотреть претензию в срок до пяти дней.