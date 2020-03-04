Эксперт назвал способы борьбы с вирусами в помещениях

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал о способах борьбы с вирусами и бактериями в офисных помещениях.

По его словам, для эффективного удаления вирусов и бактерий можно рекомендовать специальные приборы.

«Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могут ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Ранее, как сообщала НСН, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал вероятность изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса.