Эксперт назвал способы борьбы с вирусами в помещениях

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Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал о способах борьбы с вирусами и бактериями в офисных помещениях.
Эксперт назвал способы борьбы с вирусами в помещениях
  • АГН «Москва»

По его словам, для эффективного удаления вирусов и бактерий можно рекомендовать специальные приборы.

«Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могут ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Ранее, как сообщала НСН, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал вероятность изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса.

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