Эксперт оценил ситуацию с сортировкой отходов в России

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов прокомментировал ситуацию с сортировкой мусора в стране.

«У мусорной проблемы есть вполне конкретное решение — сортировка и переработка отходов. Логика простая: чем тщательнее мы сортируем мусор, отделяя мокрые, органические отходы от сухих (пластика, стекла, картона), тем больше сырья можно отправить на вторичную переработку и тем меньше мусора поедет на помойку», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

Исмаилов уточнил, что в большинстве регионов в рамках нацпроекта «Экология» уже запущена новая система обращения с отходами.

По его мнению, в Москве выбрали наиболее оптимальный подход к сортировке мусора — деление на два бака, а не на четыре или шесть, как в других странах.

Он подчеркнул, что такая система максимально удобна в исполнении и логична с точки зрения плотности городской застройки.

Исмаилов полагает, что регионы должны следовать примеру столицы, в том числе привлекать население к формированию новой системы обращения с ТКО.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространённые проблемы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).