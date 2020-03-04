В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

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Российские автомобили планируют оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
  • globallookpress.com

ГОСТ о требованиях к системам распознавания объектов инфраструктуры (СРОИ) планируется принять до конца октября 2020 года.

Новые системы, оснащённые камерами, будут распознавать дорожные знаки, светофоры и разметку и передавать данные водителю «как визуально, так и с помощью аудиосообщений и тактильного воздействия — вибрацией руля или сиденья».

Технические возможности позволят работать СРОИ при скорости машины до 150 км/ч и при дальности дорожных знаков и сигналов светофора от 30 до 100 м.

Оборудование может быть установлено на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики как с автопилотом, так и без него.

Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков в беседе с ФАН прокомментировал предложение заместителя председателя думского комитета по транспорту Александра Старовойтова рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля.

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