В Ставропольском крае проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице

В Ставропольском крае организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По имеющимся данным, четырёхлетней девочке поставили диагноз «ОРВИ» и назначили лечение на дому. Ей стало хуже, и она была госпитализирована в больницу Изобильного, где скончалась.

Со своей стороны, следователи завели уголовное дело.

«Сейчас следователь СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти девочки и всех обстоятельств оказания ей медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

Ранее Newinform сообщал, что в Кемеровской области организовали проверку по факту обнаружения тела младенца.