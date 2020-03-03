В Ставропольском крае проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице

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В Ставропольском крае организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице.
В Ставропольском крае проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По имеющимся данным, четырёхлетней девочке поставили диагноз «ОРВИ» и назначили лечение на дому. Ей стало хуже, и она была госпитализирована в больницу Изобильного, где скончалась.

Со своей стороны, следователи завели уголовное дело.

«Сейчас следователь СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти девочки и всех обстоятельств оказания ей медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

Ранее Newinform сообщал, что в Кемеровской области организовали проверку по факту обнаружения тела младенца.

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